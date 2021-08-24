На озеленение Симферополя потратят 9 миллионов рублей

В Симферополе появятся новые насаждения, украшающие город Фото: "КП" Архив

На озеленение Симферополя власти выделили 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сейчас разрабатывается и согласовывается схема на компенсационную высадку зеленых насаждений на осенний период. По планам, появятся 333 дерева и 344 новых кустарника на 24 улицах крымской столицы. Кроме того, осенью будет высажено 50 000 луковичных растений.

Ранее сообщалось, что среднероссийские показатели строительства в Крыму будут достигнуты за два-три года. Сейчас в регионе отсутствуют подготовленные площадки под застройку.

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