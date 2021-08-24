Крымчанин украл более 200 тысяч рублей у парня своей падчерицы

Стражи порядка оперативно отыскали нарушителя, который потратил чужие средства Фото: Архив "КП"

Правоохранители в Крыму нашли похитителя сбережений парня, который проходил службу в армии. После призыва молодой человек оставил своей возлюбленной смартфон, к которому было привязано мобильное приложение банка.

- Впоследствии гаджет оказался у 44-летнего отчима девушки. Мужчина два месяца снимал деньги с депозитного счета пострадавшего. Таким образом, молодой человек недосчитался 232 тысяч рублей, – цитирует ForPost пресс-службу МВД по РК.

Нарушитель признал свою вину, написал явку с повинной и пообещал возместить нанесенный ущерб. За содеянное мужчина может отправиться в тюрьму на шесть лет.

Ранее сообщалось, что у двух жителей Судака нашли 40 килограмм конопли. Нарушители отправятся на 5 лет в тюрьму.

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