В Симферополе реконструируют детсады «Дельфин» и «Золотая рыбка»

В двух симферопольских детсадах проведут реконструкцию до конца 2023 года

В следующие три года власти Симферополя планируют построить второю очередь жилого дома в микрорайоне «Залесье» и провести реконструкцию детских садов №92 «Дельфин» и №75 «Золотая рыбка». Об этом сообщил начальник департамента капитального строительства администрации крымской столицы Василий Хомутов.

Чиновник уточнил, что проектно-сметную документацию для названных объектов только предстоит скорректировать. Ввести объекты в эксплуатацию планируют до 2023 года.

Ранее сообщалось, что на озеленение Симферополя потратят 9 миллионов рублей. В городе появятся молодые растения на 24 улицах.

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