Погода в Крыму на 25 августа: штормовое предупреждение и тепло до +29

В Алуште море прогрелось до +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как информирует gismeteo.ru, воздух прогреется до 28°, восточный ветер разгонится до 10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории днем тепло 22…27°, скорость северо-западного ветра 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии столбик термометра покажет 22…25°, скорость восточного ветра 3-7 м/с. Ясно.

В Керчи столбик термометра поднимется до 26°. Северо-восточный ветер будет носиться по улицам со скоростью 5-10 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 23…26°.

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