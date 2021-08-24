Жители Керчи получат компенсации за автомобили, пострадавшие при потопе

Керчане, машины которых пострадали при подтоплении в Керчи, получат компенсации. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Жители Керчи, транспортные средства которых пострадали после масштабного наводнения в городе, получат компенсации от властей. Об этом сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

По его словам, этот вопрос находится на особом контроле у главы Республики Крым Сергея Аксенова и Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка. Специальная комиссия приступила к сбору информации сразу после потопа. Данные направлены в Министерство экономического развития Республики Крым. Сейчас решается вопрос о выплате компенсации из федерального бюджета.

Глава Керчи также добавил, что рабочие продолжают расчищать русло реки Булганак.

- Еще немного и мы дойдем до Бондаренковского ставка. Сегодня там завершено строительство дамбы, это поможет не допустить повторения такого потопа, – сообщил Брусаков.

Ранее сообщалось, что под Керчью завершилось строительство дамбы для защиты от подтоплений. На все работы у строителей ушло 4 дня.

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