Где в Симферополе и Севастополе 25 августа отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Рухадзе, 18, 24-48 (чет), 15, 25, 27/21, 31-55 (нечет)

ул. Генерала Родионова, 4-34 (чет)

38-54 (чет), 72, 13-27/21 (нечет)

ул. Голубца, 8-40 (чет), 9

ул. Дацуна, 26-42 (чет), 31-47 (нечет)

ул. Хохлова, 14-26 (чет), 55-81 (нечет)

ул. Тюленина, 2-57

ул. Симферопольская, 56

ул. Громовой, 4-32 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Шевцовой, 1-51

ул. Народная, 69-71 (нечет)

ул. Туркенича, 2, 12-30 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Куйбышева 142-164 (чет)

ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Кечкеметская/пер. Дорожный

ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет)

ул. Шалфейная 58-78 (чет), 67-89 (нечет)

ул. Вишневая 62-86 (чет), 63-89 (нечет)

ул. Кечкеметская 40-62 (чет), 69/155;

ул. Джанкойская 2-146 (чет), 1-143 (нечет)

ул. Ларионова 65-101(нечет)

ул. Ракетная 65-99 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная, 17, 20-26(чет); ул. Линейная, 4, 6;

Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник», «Шинник», «Ягодка-Крым», «Энергия», «Домостроитель», «Степное», «Бодрость»

с 9.00 до 16.00

ул. Гаспринского, 3, 5, 5а, 7а, 7б, 7д;

ул. Тургенева, 23, 23а, 27б

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Петрова 20-28,23-25

ул. Демидова 36-1/2,32-34

ул. Ломоносова 2-34,1-15,19-25

ул. Щербака 36-1/2,30-34

ул. Колобова, 34/1,35/2,35/3,35/1

пр. Октябрьской Революции 52,52а

с 7.30 до 16.30

с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)

ул. Федюхина - ООО «ТД Кремез-Крым»

с 8.30 (25 августа) до 15.00 (27 августа)

ул. Щитовая 26-А/2,16-20,13/1,11-Б,31-А,17-А,23-А/1,3-А

ул. Парковая 18-А

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