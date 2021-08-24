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Экономика24 августа 2021 16:34

На улице Карла Маркса в Симферополе переложили плитку

Материал тротуара просел, требовалось обновления
Елизавета КВАЧКОВА
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В городе обновили тротуар в центре. Фото: пресс-служба администрации Симферополе

В городе обновили тротуар в центре. Фото: пресс-служба администрации Симферополе

В центре Симферополя отремонтировали просевшую плитку. Работы проводились на улице Карла Макса, сообщили в пресс-службе местной администрации. Плитку пришлось переложить из-за того, что участок улицы просел.

- Убран слой старой подсыпки, засыпан свежий и установлена демонтированная плитка на место, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Керчью завершилось строительство дамбы для защиты от подтоплений. На все работы у строителей ушло 4 дня.

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