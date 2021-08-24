В Крыму 203 участника «полян протеста» бесплатно получат землю

Участники «полян протеста» получат земельные участки, находящихся в государственной собственности РК. Фото: "КП" Архив

В Крыму подготовили приказы на предоставление земли для двух сотен заявителей из числа участников «полян протеста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений республики.

Выписки из приказа получат те граждане, которые подавали документы на получение участка. На основании выписок, которые выдадут в министерстве, заявители будут регистрировать право собственности.

- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым информирует граждан-участников «полян протеста» о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, бесплатно под индивидуальное жилое строительство. Соответствующие решения минимущества Крыма приняты в отношении 203 заявителей, – говорится в сообщении.

Уточняется, что земельные участки выделены в селе Камышинка Симферопольского района.

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