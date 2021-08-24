В Крыму к декабрю сформируют десантно-штурмовой полк

Десантно-штурмовой полк в РК будет сформирован к декабрю текущего года Фото: Архив "КП"

Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря. Об этом сообщил во вторник командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Новообразованная войсковая часть будет входить в состав десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

- Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года, – сообщил Андрей Сердюков.

Ранее ВДВ в Республике Крым были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

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