Во Франции заявили, что Крым давно исчез из международной повестки

Последние годы на Западе больше интересуются конфликтом в Донбасе, чем проблемой статуса РК Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти Украины уделили немало внимания к празднованию 30-летней годовщины независимости и организации саммита «Крымская платформа». Однако иностранным политикам проблема полуострова оказалась более неинтересна. Об этом говорится в статье журналистки французской газеты Le Figaro Анны Дарроман.

Автор публикации убеждена, что последние несколько лет внимание западных стран сосредоточено на проблеме вооруженного конфликта в Донбассе. В то же время Крымский полуостров «исчез из международной повестки» спустя несколько недель после того как получил российский статус, о чем сообщил украинский вице-премьер Алексей Резников.

- Украина, казалось, уже частично приняла факт захвата Крыма, – цитирует его издание.

В статье также упоминается указ о «Стратегии деоккупации» полуострова, который, как считает автор статьи, не поможет вернуть Крым под контроль Украины.

Многие лидеры стран Запада проигнорировали саммит «Крымская платформа», прошедший 23 августа. Не присутствовали на съезде президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден. Канцлер Германии Ангела Меркель тоже не приехала, хотя встреча проходила на следующий день после ее визита в Киев.

- Украинское общество осознало сложность возвращения Крыма через семь лет после его аннексии, – заключила автор.

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