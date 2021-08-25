На плато Ай-Петри август радует чудесными рассветами

Восход на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Август вот-вот попрощается с нами, вместе с ним покинет полуостров и лето, пусть календарное, на юге природа будет еще долго радовать теплом и солнышком, но все же! Поэтому на счету каждый день уходящего августа, хорошо бы его прожить на природе, но не у всех есть такая возможность.

Сполна ощутить красоту августа на плато Ай-Петри позволяют небольшие, но емкие, репортажи жителя Ялты Андрея Бачурина. Крымчанин – счастливчик, он по долгу службы много времени проводит в горах и частенько встречает там новый день.

Смотреть видеосюжет На плато Ай-Петри август радует красивыми рассветами

- 25 августа. Ай-Петри. Рассвет, - такой пост появился на его странице в соцсети.

Величественные зубцы горных вершин, огромное Черное море, жизнерадостная перекличка ранних пташек, много солнечного света и кристального чистого воздуха! Захватывает дух и кружится голова! Каждый день можно любоваться рассветом, не боясь, что станет скучно и неинтересно.

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