Симферополь и Евпатория частично остались без воды 25 августа

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях Фото: "КП" Архив

На некоторых улицах Симферополя и Евпатории 25 августа не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице краны будут сухими до 20.00 по адресам: улица Б.Франко, улица Тренева, улица Декабристов, улица Г.Попова, улица Б.Хмельницкого, улица Дзержинского, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в Симферополе до 00.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Стевена, переулок Водосбросный, переулок Малосодовый а также на прилегающих улицах и переулках.

В Евпатории с 10.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ПНС 9 Мая 67, будет введено ограничение водоснабжения по адресам: 9 Мая 53, 55, 67А.

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