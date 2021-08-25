В Симферополе пьяный водитель попал в ДТП, уходя от погони

Нарушителя, учинившего ДТП на дороге в Симферополе, задержали Фото: Архив "КП"

В Симферополе, уходя от преследования страж порядка, пьяный водитель попал в аварию. Его задержал наряд вневедомственной охраны.

Как пишет КИА, правоохранители по громкой связи потребовали от 22-летнего парня остановить машину. Но водитель не думал тормозить и решил обогнать впереди идущее авто. Он не справился с управлением и столкнулся с автотранспортом.

- В результате водитель иномарки с явными признаками опьянения был задержан и передан инспекторам ГИБДД для дальнейшего разбирательства, – цитирует СМИ пресс-службу Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю.

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