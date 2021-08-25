Президент РФ вручил председателю Госсовета Крыма орден Александра Невского

Председатель Госсовета Крыма награжден орденом Александра Невского. Фото: Владимир Константинов/Вконтакте

Президент России Владимир Путин наградил председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова орденом Александра Невского.

- За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым и активную общественно-политическую деятельность наградить орденом Александра Невского Владимира Константинова, – цитирует Крым24 текст указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. В 1979 году он окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство». Является почетным профессором Крымского института природоохранного и курортного строительства. С марта 2010 по март 2014 года был председателем Верховного совета автономной РК. С марта 2014 года занимал пост председателя Государственного совета РК. В 2014 году был избран председателем Государственного совета Крыма первого созыва, в 2019 году – председателем Госсовета республики второго созыва.

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