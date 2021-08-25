В Симферополе снесут более 60 нелегальных построек

В Симферополе готовятся к сносу более чем полусотни незаконных объектов Фото: Архив "КП"

В Симферополе решено демонтировать шесть капитальных строений, пять нестационарных торговых объектов и 53 нестационарных объектов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Решение не принято по 10 объектам: три отправлены на дополнительный сбор информации, семь – на доработку административно-технического контроля.

Уточняется, что подобные строения регулярно выявляются работниками администрации, нередко о нелегальных объектах сообщают и местные жители. Специалисты выясняют, кто является собственником строения или конструкции, после чего информируют владельца о необходимости демонтировать объект.

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