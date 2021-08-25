Следком возбудил уголовное дело в отношении водителя катера, задавившего мужчину в Крыму

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю

В Крыму погиб мужчина, на которого наехал катер. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего водителя катера, сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

Днем 24 августа мужчина управлял моторным судном Gelios 560 в Двуякорной бухте около поселка Орджоникидзе и наехал на 58-летнего местного жителя, ударив его винтом моторного судна. Водитель следовал с большой скоростью.

- Пострадавшему была причинена травма левой ноги, от которой он скончался, - уточнили в пресс-службе Следкома.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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