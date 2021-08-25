Главы крымских городов напишут объяснительные из-за несоблюдения коронавирусных ограничений

Заведениям общепита, где непривиты сотрудники, запрещено работать после 23.00 Фото: архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций крымских городов написать объяснительные на его имя о причинах слабого контроля за соблюдением антикоронавирусных мер.

- Глава республики поручил завтра до конца дня собрать объяснительные на его имя от глав городов. Объяснительная написана должна быть от руки не менее чем на трех листах с пояснением, почему вы затягивали сроки, - заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко во время заседания оперштаба по коронавирус.

По его словам, в некоторых ситуациях материалы в Роспотребнадзор уходят спустя две-три недели.

Дмитрий Шеряко также сообщил, что власти Бахчисарайского района и Симферополя до сих пор не внесли в «черный список» несколько заведений общепита, где были выявлены нарушения еще в июне-июле.

В целом по Крыму в «черном списке» из-за несоблюдения ограничений по коронавирусу находится 71 предприятие. Основные ограничения касаются того, что заведения работают и после 23.00, несмотря на запрет. Также известно, что 84 заведениям разрешили работать круглосуточно, поскольку весь персонал прошел иммунизацию от коронавируса.

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