В Симферополе будут демонтировать и переносить новую детскую площадку

Фото: "Администрация города Симферополя"/"Вконтакте"

В Симферополе так и не открыли новую детскую площадку, установленную во дворе домов по адресу ул. Киевская, 82 / ул. Мичурина, 14.

- 2 августа вы дали ответ на обращение по этому делу, что постановление по определению балансодержателя данного объекта находится на стадии согласования и подписи. Время идет, информации нет, площадка перекрыта ограничительными лентами, - пишет обращение мэрии города жительница Симферополя Мария Карлова.

В администрации города ей ответили, что площадку хотят демонтировать, поскольку по итогам собрания жильцов дома было предложено перенести ее в другое место.

- По поручению главы РК Сергея Аксенова, на сегодняшний день рассматривается вопрос возможности демонтажа площадки с указанного адреса и монтажа на другой, - ответили в администрации.

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