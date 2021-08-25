80% педагогов Крыма собираются вакцинировать к началу учебного года

Педагоги подлежат обязательной вакцинации, как контактные с детьми
Фото: Архив "КП"
К началу учебного года 80% педагогов Крыма должны получить прививку от коронавируса. Такое поручение сделал премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании штабе по распространению коронавирусной инфекции.
- Я попросил бы глав администраций взять и руководителей отделов образований взять под контроль вакцинацию педагогических коллективов, - отметил он. - Пример хороший - вакцинация медицинского персонала на 82%. Такой же процент должен быть к 1 сентября среди педагогических коллективов.
По информации Минобразования РК, в данный момент вакцинировано более 50% педагогов.
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