80% педагогов Крыма собираются вакцинировать к началу учебного года

Педагоги подлежат обязательной вакцинации, как контактные с детьми Фото: Архив "КП"

К началу учебного года 80% педагогов Крыма должны получить прививку от коронавируса. Такое поручение сделал премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк на заседании штабе по распространению коронавирусной инфекции.

- Я попросил бы глав администраций взять и руководителей отделов образований взять под контроль вакцинацию педагогических коллективов, - отметил он. - Пример хороший - вакцинация медицинского персонала на 82%. Такой же процент должен быть к 1 сентября среди педагогических коллективов.

По информации Минобразования РК, в данный момент вакцинировано более 50% педагогов.

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