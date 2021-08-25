В Москве не согласны с позицией Турции по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не приемлет позицию Турции относительно Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом, - сказал Дмитрий Песков, выразив свое мнение о выступлении турецкой делегации на форуме «Крымская платформа» в Киеве.

Представитель Кремля также сказал, что это не означает, что «эти отношения свободны от существенных разногласий». Так, например, крымская тема, по словам пресс-секретаря президента, относится к области существенных разногласий.

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