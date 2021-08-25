Аксенов заявил о том, что в Крыму стабилизируется ситуация с коронавирусом

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Ситуация с коронавирусом в Крыму начинает налаживаться, считает глава РК Сергей Аксенов.

- У нас, слава Богу, ситуация с заболеваемостью COVID-19 начинает стабилизироваться. За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни, - сказал Сергей Аксенов во время заседания оперштаба по эпидситуации в Крыму.

При этом глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская заявила, что ситуация по заболеваемости COVID-19 не стабилизировалась.

- На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается нестабильной, среднесуточные показатели заболеваемости к сожалению выше среднероссийских за сутки (в Крыму от 18,1 – 18,7, среднероссийские 12,1-12,9), - сказала Пеньковская.

Глава регионального Роспотребнадзора также добавила, что за последнюю неделю появилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

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