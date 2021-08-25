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Экономика25 августа 2021 16:51

В Крыму 579 тысяч пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Заявку на выплату подавать не требуется
Елизавета КВАЧКОВА
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Более полумиллиона крымских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Более полумиллиона крымских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все пенсионеры получат разовую меру материальной поддержки в размере 10 тысяч рублей.

- У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция вышла за целевые показатели. Мы должны это учитывать в реальной работе, – цитирует Крымская газета президента.

Лидер страны отметил, что люди преклонного возраста чаще сталкиваются с материальными и житейскими проблемами на фоне пандемии. Для получения выплаты собирать документы не требуется.

Сейчас в Крыму на учете регионального отделения Пенсионного фонда состоит 579 тысяч пенсионеров. Финансовую помощь также получат сотрудникам МВД, ФСБ, Минобороны и других ведомств.

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