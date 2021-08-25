В Севастополе накуренный чудак не без усилий пытался перейти дорогу

За употребление наркотических средств без назначения врача мужчине грозит штраф или административный арест Фото: Архив "КП"

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, прилагая особые усилия, пытается перейти дорогу в центе Севастополя.

Как пишет ForPost, в кадр попали проходящие мимо стражи порядка, которые, на первый взгляд, без особого интереса отнеслись к странному поведению человека в желтой футболке. Однако представители УМВД России по городу Севастополю объяснили, что сотрудники полиции задержали героя опубликованного видео.

В пресс-службе правоохранительного органа отметили, что от освидетельствования 31-летний житель Евпатории отказался. Но мужчина признался, что в этот день употреблял алкоголь и марихуану. На него завели административное дело. В качестве меры наказания нарушителю грозит штраф 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50