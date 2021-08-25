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Происшествия25 августа 2021 17:39

В Севастополе накуренный чудак не без усилий пытался перейти дорогу

Его поведение озадачило прохожих и заинтересовало полицейский
Елизавета КВАЧКОВА
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За употребление наркотических средств без назначения врача мужчине грозит штраф или административный арест

За употребление наркотических средств без назначения врача мужчине грозит штраф или административный арест

Фото: Архив "КП"

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, прилагая особые усилия, пытается перейти дорогу в центе Севастополя.

Как пишет ForPost, в кадр попали проходящие мимо стражи порядка, которые, на первый взгляд, без особого интереса отнеслись к странному поведению человека в желтой футболке. Однако представители УМВД России по городу Севастополю объяснили, что сотрудники полиции задержали героя опубликованного видео.

В пресс-службе правоохранительного органа отметили, что от освидетельствования 31-летний житель Евпатории отказался. Но мужчина признался, что в этот день употреблял алкоголь и марихуану. На него завели административное дело. В качестве меры наказания нарушителю грозит штраф 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

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Полиция поймала накуренного мужчину центре Севастополя.
Полиция поймала накуренного мужчину центре Севастополя.
От освидетельствования он отказался, но сообщил, что употреблял алкоголь, а затем марихуану. Видео: @chp_sevastopol/instagram