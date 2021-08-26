Где в Симферополе и Севастополе 26 августа отключат электричество

На полуострове приводят в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Причина перебоев с подачей тока - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Аванградная 36-40/18 (чет), 35, 37

ул. Гастелло 4-38(чет)

ул. Макаренко 26-32(чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет)

ул. Чкалова, 65

ул. Чора-Батыр 54-58 (чет)

43-55(нечет); ул. Фонтаны 1-13 (нечет)

пер. Ашик Умер 12-28 (чет), 11-21 (нечет)

ул. Эмель, 18-30 (чет), 49-61 (нечет)

ул. Неврез, 12-24 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Мелек 11-19 (нечет);

Каменский массив – садовые товарищества: «Вымпел», «Лаванда», «Мелиоратор», «Восход», «Трикотажник», «Уют», «Уют 1», «Здоровье»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

ул. Промышленная 7-А,7-Б,8 (ОАО «Спектр»)

с. Терновка: ул. Родниковая 6,8,14,1-11(нечет); ул. Зеленая 2-18(чет),1-13(нечет); пер. Конторский 2,4,3-а,1-5(нечет); ул. Ленина 2,6-18(чет),7-15(нечет); ул. Балаклавская 2-16(чет),1-17(нечет); ул. Горная 1-37 (нечет),2-8(чет),12-18(чет),24-40(чет),41; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет),1-11(нечет),16,17,21-23(нечет); ул. Куйбышевская 1-б; ул. Королева 1,3,9,10,11; ул. Молодежная 1-29(нечет),2-38(чет),37,39; ул. Садовая 2-10(чет),14-60(чет),1-7(нечет),15-71(нечет); ул. Гагарина 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Комсомольская 2-16(чет),1-19(нечет),23; ул. Советская 2-22(чет),1-17(нечет)

с 8.30 до 14.00

ул. Токарева 6-А,2-Б,9

с 8.00 до 17.00

ул. Советская 54-56,60,63

ул. Большая Морская 41-43

пр. Нахимова 10-12

пл. Пирогова 6-А,2,8-16

ул. Льва Толстого 2

ул. Большая Морская 35,39

ул. Ленина 47

ул. Ивана Голубца 22

ул. Симферопольская 12-А

ул. Революции 1905 года 26

ул. Супруна 8-А,10-А,14-А,10-Б,4,8,12-18

с 9.00 до 13.00

ул. Загордянского 1,2-А,2-14,3-7,5-Б,5-В,5- Г,11-31,95,99,12-а,21,16-24,38-40,44,11-Б,65

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