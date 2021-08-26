Погода в Крыму на 26 августа: штормовое предупреждение и тепло до +30

Температура воды в Черноморском + 24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 августа на Крымском полуострове, как и прежде, актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Днем тепло до 30°.

В Ялте, как информирует gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 29°, юго-западный ветер до 13 м/с. Ясно.

В Евпатории тепло 20…25°, скорость северо-западного ветра 4-9 м/с. Ясно.

В Феодосии столбик термометра покажет 22…27°, скорость юго-западного ветра 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи столбик термометра не поднимется выше + 28°. Северо-восточный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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