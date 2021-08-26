На Южном берегу Крыма в разгаре купальный сезон: 5 атмосферных фото Гурзуфа в конце августа

На пляжах Гурзуфа многолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

Лето на Крымском полуострове выдалось суматошным – засуху сменил проливные дожди. Ненастья изрядно покуражилось на Южном берегу Крыма. Но неприятности забыты, все пришло в норму. Туристы – это та самая лакмусовая бумажка, которая показывает состояние дел на курортах.

Черное море на ЮБК прогрелось до +25°. Фото: Алекс Кедми/VK

Атмосферные снимки талантливого фотографа Алекса Кедми, которые живет в Гурзуфе, позволяют убедится, что курортный поселок живет в полноценном, традиционном для лета ритме.

В курортном местечке многолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

Отдыхающие вальяжно прогуливаются по набережной, наслаждаясь целебным свежим морским воздухом, пляжи тоже не обижены вниманием любителей бронзового загара.

Аю-Даг - визитная карточка ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Особое наслаждение и шик - морское путешествие у подножия горы Аю-Даг, пусть даже на незамысловатом плавательном средстве «банане».

Крымские коты - это особая каста. Фото: Алекс Кедми/VK

И конечно же никак нельзя обойтись, рассказывая о полуострове, без фотографии мурлыки. Котики, по сути, это визитная карточка и талисман Крыма. Отношение к ним особое! Любят их, холят и балуют все - и туристы, и местные жители.

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