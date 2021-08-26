Где в Симферополе 26 августа не будет воды

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях Фото: Архив "КП"

В связи с проведением технических работ в Симферополе 26 августа не будет воды на некоторых улицах, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 20.00 краны будут сухими по адресам: улица Полигонная, улица Инге, улица Чехова, улица Жидкова, улица Ангарская, улица Старозенитная, улица Черноморская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 20.00 воды не будет на улице Дзюбанова (частично), улице Индустриальной, улице Лексина, улице Металлистов, улице Аллейной, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в Симферополе до 18.00 водоснабжение будет ограничено на улице Кечкеметской, 101.

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