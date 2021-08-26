Многолетние деревья рядом с «Дворцом пионеров» в Симферополе не спилят

Многолетние деревья в центре Симферополя не собираются сносить. Фото: пресс-служба местной администрации

Слухи о сносе многолетних деревьев для строительства заездного кармана в районе Куйбышевского рынка в Симферополе оказались не обоснованы. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, листопадные деревья останутся на своем прежнем месте.

В соцсетях комментаторы предположили, что 5 больших платанов, рядом с которыми развернули строительные работы, скоро исчезнут.

- На сегодняшний день проведение данных работ администрацией Симферополя не согласовано. Порубочные билеты на снос деревьев не выдавались, – уточнили в администрации.

Напомним, ранее местные жители связали огромные пробки в центре крымской столицы с проведением ремонтных работ недалеко от Куйбышевского рынка. Симферопольцы полагали, что именно рабочая техника в районе затрудняет транспортное движение на дороге.

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