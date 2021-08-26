Пострадавшая от ливней школа в Керчи продолжит работать

После сильных ливней в керченской школе стал вопрос о безопасности учеников. Фото:Администрация Керчи/Вконтакте

Школа №24 в Керчи, которая пострадала в результате обрушившихся на город ливней, продолжит работу. Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков, специалисты симферопольского проектно-изыскательного центра «Шельф» проверили состояние учебного заведения и пришли к выводу, что угрозы жизни и здоровью детей и учителей нет.

- Сегодня ситуация в школе не аварийная. Школа будет работать, - сказал Брусаков.

По словам специалистов, в ремонте нуждается пищеблок школы. Эту проблему власти пообещали решить. А пока школьников будут кормить привозными обедами. Также будут проведены проектно-изыскательские работы для последующего ремонта кровли школы. Ремонт запланирован на 2022 год.

Наблюдение за состоянием школы, здание которой сильно просело после дождей, будет продолжено. На проблемных участках установили маяки с ежедневной фиксацией.

Школа №24 расположена в низинном микрорайоне «Нижний Солнечный». Из-за постоянного проседания грунта на здании уже давно пошли трещины, ситуация усугубилась после обильных осадков летом этого года. Однако специалисты утверждают, что трещины не расширились.

Из-за постоянного проседания грунта ни одного дня не проработал и пришкольный бассейн, который построили для занятий физкультурой в конце 80-х годов прошлого столетия.

В результате сильных дождей, которые обрушились на Керчь этим летом, часть города оказалась затопленной, пострадали жилые дома, магазины и автомобили. Людям продолжают выплачивать компенсации.

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