Застреливший своего сослуживца крымчанин отправится на 10 лет за решетку

Агрессору назначено наказание в виде 10 лет в исправительной колонии строго режима Фото: Архив "КП"

В Крыму военнослужащий отправится на 10 лет в тюрьму за убийство 22-летнего сослуживца, сообщили пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда. В прошлом году осужденный, оскорбленный совами молодого парня, выхватил из кобуры у стоящего рядом начальника караула пистолет и выстрелил обидчику в лоб.

- Суд квалифицировал действия военного как умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), а также незаконное приобретение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ максимальное наказание до 4 лет лишения свободы), – говорится в сообщении.

Злоумышленник будет отбывать назначенный ему срок в исправительной колонии строго режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск 4-х потерпевших. Осужденный должен выплатить им компенсацию за моральный ущерб в размере 3 миллионов рублей. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

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