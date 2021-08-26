В Крыму за сутки зафиксировали 331 заболевшего коронавирусом

286 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за 25 августа зафиксировали 331 случай коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 286 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 45 человек ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2670 человек.

Выздоровели за сутки после перенесенной инфекции 500 человек, за весь период с начала пандемии - 58 777 человек.

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