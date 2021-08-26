В Ялте установили седьмую памятную доску в честь участника Великой Отечественной войны

В Ялте состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об участнике ВОВ Николае Котельникове. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

На семи улицах Ялты теперь расположены аннотационные памятные доски в честь участников Великой Отечественной войны, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

В феврале этого года в городе появилась первая доска – в память об уроженце села Ай-Василь (ныне Васильевка) командире советско-польского партизанского отряда, Национальном герое Польши Умере Акмолле Адаманове. Затем доски установили в память о погибшем в боях с карателями в начале войны генерал-майоре Дмитрии Ивановиче Аверкине, начальнике штаба Ялтинского истребительного батальона Николае Николаевиче Тамарлы, комиссаре Южного соединения партизан Крыма Мустафе Вейс Селимове, члене ялтинской патриотической группы «Электростанция» Антоне Рафовиче Мицко, враче базы снабжения ялтинского партизанского отряда Дмитрии Петровиче Мухине.

- Сегодня торжественно открыта мемориальная доска в память об участнике Керченско-Феодосийской операции, командире 2-й бригады Восточного соединения партизан Крыма Николае Кузьмиче Котельникове на одноименной улице, – сообщила глава города.

Уточняется, что проект реализован благодаря члену Совета при Полномочном представителе Президента в ЮФО, члену регионального штаба ОНФ, руководителю движения «Герои Крыма» Ибраим Ширин и депутату Госсовета Крыма Алексей Черняк. Работа проводилась в рамках проекта «Ялта – город героев».

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