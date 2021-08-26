Военно-технический форум «Армия» станет ежегодным мероприятием в Симферополе

В этом году в Симферополе впервые состоится военно-технический форум «Армия». Фото: Форум «Армия-2021»/Вконтакте

Военно-технический форум «Армия-2021» будет проходить в Симферополе ежегодно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, важно приобщать молодежь к военному делу.

- Мы решили, что данная площадка будет постоянно действующей, ежегодной. Молодые люди, вижу, со знанием дела, с чувством ответственности надевают форму, и она очень серьезно и достойно на них смотрится, – сообщил глава Крыма.

Он добавил, что служба в Вооруженных силах Российской Федерации пользуется популярностью, авторитет армии возрос.

Напомним, что сегодня в Симферополе на базе аэропорта Заводское проходит митинг по случаю открытия форума «Армия-2021», который впервые состоится в крымской столице. Также площадки развернуты в Севастополе и Керчи.

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