В Симферополе не успевают отремонтировать в срок восемь дворов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе из 17 дворов, где недобросовестный подрядчик не завершил вовремя ремонт, сдадут в эксплуатацию девять территорий. Все работы будут завершены к 1 сентября, сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

- По еще 6 дворам - администрация Симферополя расторгла договор и только вчера, 25 августа, заключила контракт с новыми исполнителями. Еще по ряду дворов пришлось менять проекты, - заявил градоначальник.

Напомним, в Симферополе до 1 сентября планируют отремонтировать больше 20 улиц, а до конца года - около 100 тысяч метров квадратных дорог.

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