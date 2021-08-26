На восстановление затопленных дворов в Крыму потратят 930 миллионов рублей

На устранение масштабных затоплений в Крыму выделено 930 миллионов рублей Фото: Юлия МАРКИНА

Крыму выделили 930 миллионов рублей на восстановление затопленных придомовых территорий в Керчи и Ялте, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подрядчики приступят к работе уже в сентябре.

- Я докладывал главе государства по придомовым территориям, которые были подтоплены в Керчи и Ялте. Принято решение, поручения правительству даны – выделить нам 930 миллионов рублей – это 27 в Ялте и 48 придомовых территорий в Керчи, – сообщил Аксенов.

Напомним, что «Библейский потоп» в Крыму этим летом признан ЧС федерального масштаба. По последним данным, общая сумма ущерба оценена в 4,7 миллиарда рублей.

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