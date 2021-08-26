В России 1 сентября стартует II Просветительский марафон «Новое знание»

Организатором марафона выступает Российское общество «Знание». Фото: Российское общество «Знание»/Вконтакте

С 1 по 3 сентября в некоторых городах России пройдет II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», приуроченный ко Дню знаний.

В роли лекторов и наставников выступят 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Посмотреть выступление спикеров можно будет на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» в ВКонтакте.

Площадками, где будут проходить мероприятия, станут шесть городов России, каждый из которых представит свой тематический трек: Москва – трек «Знание», Санкт-Петербург – «Спорт», Казань – Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород – «История и культура», Владивосток – «Бизнес», Сочи – «Наука и технологии».

В программе марафона запланированы лекции, интервью, дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Лекторы и наставники марафона выступят с лекциями на открытых уроках в школах по всей стране. В свою очередь, у российских школьников и студентов будет возможность посетить местные предприятия в формате Дней открытых дверей, где они, возможно, познакомятся с потенциальными работодателями.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50