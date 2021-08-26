В Крыму выровняют грейдером грунтовые дороги за 700 миллионов рублей

Часть грунтовых дорог в Крыму приведут в надлежащее состояние Фото: "КП" Архив

Крым получит дополнительные средства на восстановление грунтовых дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, на эти средства возможно привести в надлежащее состояние тысячи километров автомобильных путей по всему региону. Уточняется, что на все работы выделено 700 миллионов рублей.

- Деньги по поручению президента выделены на грейдирование улиц городов и районов Крыма. До следующей недели нужно подготовить все списки, согласованные с главами администраций. Это большой объем, большое количество улиц, многие из которых уже не проездные из-за рельефа – вода разъела, грунт такой. Хотя бы грейдером пройти, частично подсыпать, – сообщил Аксенов.

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