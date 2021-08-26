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Экономика26 августа 2021 15:53

Строительство кукольного театра в Симферополе возобновят с 2022 года

Исправленный проект требует одобрения Главгосэкспертизы
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе идет подготовка к возобновлению строительства кукольного театра

В Симферополе идет подготовка к возобновлению строительства кукольного театра

Фото: Архив "КП"

Строительство нового театра кукол в Симферополе планируют возобновить с 2022 года. Напомним, что работы на объекте были приостановлены, так как исправленный проект еще не получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

- Ожидаемый срок внесения изменений – это сентябрь, и в октябре мы уже сможем приступить к загрузке на экспертизу. Планируемый срок выхода из экспертизы – это конец текущего года, для того, чтобы за 2,5 года мы возобновили строительно-монтажные работы, – цитирует Крым24 вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Ранее сообщалось, что власти планируют возобновить строительство кукольного театра в Симферополе. Идет поиск нового подрядчика.

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