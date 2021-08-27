Погода в Крыму на 27 августа: сухо и тепло до +32

Температура воды в Черном море 24…26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Днем тепло до 30°.

В Ялте, если верить gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 22…27°, скорость восточного ветра 2-9 м/с. Ясно.

В Евпатории днем до +25°. Юго-западный ветер будет гулять по детской здравнице со скоростью 3-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии столбик термометра покажет +20…26°, скорость южного ветра 2-9 м/с. Ясно.

В Керчи +20…27°. Юго-восточный ветер будет бродить по городу-герою неспешно, скорость воздушных потоков не превысит 2-7 м/с. Малооблачно.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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