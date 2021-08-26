В Крыму 25 нелегалов работали на кондитерской фабрике

В Крыму поймали 25 нелегальных мигрантов. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму задержали 25 нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Все нарушители трудились в одном из местных цехов по производству кондитерских изделий.

- В ходе проверки документов иностранных граждан выявлены 19 фактов нарушений режима пребывания иностранных граждан в РФ, выразившееся в нарушении правил миграционного учета, 7 фактов осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ без патента и 1 факт нарушения иностранным гражданином режима пребывания в РФ без документов, – говорится в сообщении.

Владельцу кондитерского цеха грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду работников из-за рубежа. Такая же мера наказания ждет работавших на него нарушителей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50