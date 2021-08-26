В Ялте планируют благоустроить центральный проспект Симеиза до конца года

Благоустройство центрального проспекта Симеиза должны завершить до конца года. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Власти Ялты планируют завершить благоустройство центрального проспекта Симеиза, который пользуется большой популярностью у туристов, до конца текущего года. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Новый подрядчик уже закончил комплекс работ по демонтажу старого покрытия на объекте.

- Мониторим ход работ по благоустройству проспекта имени Ленина в Симеизе, который еще называют Симеизским проспектом, Аллеей Аполлонов и Кипарисовой аллеей. По плану сдача этого объекта, который является визитной карточкой поселка, – «под елочку», к 31 декабря. Поручение терроргану – контроль в ежедневном формате, – сообщила глава города.

Она добавила, что сейчас все работы на объекте идут с опережением графика.

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