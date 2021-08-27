Общественный патруль партийцев проверит детские площадки Крыма

В 2021 году в Симферополе будут обустроены ещё 19 новых детских игровых площадок на сумму почти 24 млн рублей.

Общественный патруль партии «Новые люди» инспектирует детские площадки в разных городах полуострова.

После присоединения Крыма к России игровые комплексы жителям полуострова дарили многие регионы страны. За семь лет было установлено несколько тысяч детских площадок. Проблема в том, что без обслуживания и ремонта они превращаются из места игр в опасные объекты. Ломаются горки и перила, рвутся цепи качелей, а дети получают травмы. Так, в июле этого года в Симферополе мальчик упал на детской площадке с полутораметровой высоты и ударился головой. В 2016 году двое детей получили травмы на площадке в Янтарненском сельском поселении Красногвардейского района.

- Общественный патруль нашёл немало примеров, когда скат детской горки упирается в бордюр либо балансир установлен на асфальте, - рассказала эксперт клуба «Крым – без окраин, сторонник партии и общественница Мария Симикчи.

За площадки на придомовой территории должна отвечать управляющая компания. Площадки на общегородских территориях должен содержать в порядке муниципалитет. Однако многие объекты не были вовремя приняты на баланс и остались без внимания.

В 2021 году в Симферополе будут обустроены ещё 19 новых детских игровых площадок на сумму почти 24 млн рублей.

- При установке новых площадок необходимо грамотно оформлять документы и качественно выполнять работы. Установка детских площадок - целая наука, которая требует профессионального подхода. Нужны профессионалы, которые выведут работу на качественно новый уровень, - отметила руководитель крымского отделения «Новых людей» Анна Трофименко.

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