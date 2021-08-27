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Общество27 августа 2021 9:17

Где в Симферополе и Алуште не будет воды 27 августа

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях

Фото: Анастасия АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Часть крымчан 27 августа останется без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе краны будут сухими до 18.00 по адресам: улица Сенная, улица Дружбы, улица Баррикадная, улица 1Конной Армии, улица 60 Лет Октября

Кроме того, в Алуште до 18.00 воды не будет по адресам: улица Октябрьская, 21, 19, 35, 18, 18А, 18В, переулок Краснофлотский.

Ранее сообщалось, что в Крыму 27 августа будет сухо, ожидается тепло до +32. На полуострове, как обещают синоптики, дождь пройдет только в Евпатории.

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