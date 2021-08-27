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Общество27 августа 2021 9:39

Стоит ли планировать сентябрьский отдых в Крыму

По словам экспертов, осенью в регионе сильных ливней не будет
Елизавета КВАЧКОВА
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Можно смело планировать сентябрьский отдых в Крыму, так как обильных дождей в регионе не ожидается

Можно смело планировать сентябрьский отдых в Крыму, так как обильных дождей в регионе не ожидается

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Туристы и блогеры, которые не успели посетить Крым летом, надеются насладиться отдыхом на полуострове в сентябре. Однако некоторые опасаются, что поездку может подпортить непогода.

Как пишет ForPost, одна россиянка, побывавшая в республике несколько лет назад, рассказала об особенностях отдыха на полуострове осенью. Она отметила, что курорты к концу августа пустеют, но купальный сезон все же продолжается. Минут только один – может резко испортиться погода. Кратковременные похолодания в начале бархатного сезона на полуострове – не редкость.

- Весь сентябрь – это в Крыму комфортный месяц: не так жарко и солнце не обжигает. Похолодает на два-три дня, потом снова потеплеет, – цитирует СМИ руководителя Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

По словам доцента Агротехнологической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, климатолога Владимира Рябова, обильных ливней этой сенью не будет, ожидается теплая и сухая погода.

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