Пьяный симферополец скинул свою подругу с балкона 8 этажа

Упавшая с балкона 8 этажа 39-летняя женщина скончалась Фото: Архив "КП"

В Симферополе 50-летний мужчина скинул свою сожительницу с 8 этажа. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму, пишет Крым24.

Компания знакомых 26 августа отдыхала в одной из многоэтажек поселка Грэсовский в крымской столице. Выпив большое количество спиртного, один из мужчин перекинул знакомую с балкона 8 этажа. От большого количества полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась.

Ранее сообщалось, что в Крыму 25 нелегалов работали на кондитерской фабрике. Владельцу предприятия грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей.

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