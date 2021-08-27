Коронавирусом в Крыму заболели еще 329 человек

В Крыму новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Архив КП.

За сутки в Крыму коронавирусом заболели 329 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, большинство из них (277 человек) самостоятельно обратились за медицинской помощью, 51 ранее контактировал с заболевшими, 1 случай завозной из-за границы.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 7550 человек. С выздоровлением выписаны 372 человека. Еще 15 человек скончались. Таким образом количество умерших от COVID-19 в Крыму достигло 2139 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 59 149 человек.

В республике продолжает действовать режим «повышенной готовности», который предполагает ношение защитных масок о общественных местах.

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