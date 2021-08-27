Украинец пытался провезти крупную партию парфюмерии в Крым

Крупную партию парфюмерии не пустили в Крым Фото: "КП" Архив

В машине жителя Херсонской области сотрудники пункта пропуска Армянск обнаружили ценный груз. Мужчина пытался провезти на территорию Крыма 316 флаконов парфюмерной воды, более 890 распылителей и 127 пачек приправ.

- Учитывая, что по однородности и количеству парфюмерная вода, распылители и приправы не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, сотрудники Крымской таможни изъяли товары, а в отношении гражданина возбудили административное делопроизводство, – цитирует КИА пресс-службу Крымской таможни.

Уточняется, что все изъятые товары не были задекларированы. Общая их стоимость оценена в 230 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что украинец пытался незаконно вывезти из Крыма старинные зеркала, браслеты и подвески. Артефакты обнаружили в багажнике машины, завернутыми в полиэтилен.

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