На ремонт дорожной сети в Крыму выделено 8 миллиардов рублей

На выделенные средства из федерального бюджета в Крыму отремонтируют 254 километра магистралей Фото: Архив "КП"

Власти России выделили 8 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Средства позволят привести в надлежащее состояние 254 километра магистралей, что повысит привлекательность региона для инвесторов и туристов.

Кроме того, были внесены изменения в правила субсидирования по программе «Дорожное хозяйство». Теперь регионы будут получать средства из федерального бюджета не только на производство работ, но и на подготовку проектов, стоимость которых не превышает 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму выровняют грейдером грунтовые дороги за 700 миллионов рублей. Около тысячи километров автомобильных путей приведут в порядок.

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