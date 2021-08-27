По трассе «Таврида» проехало 5,5 миллиона машин с момента запуска движения

Фото: "Упрдор Тамань"

По трассе «Таврида» с момента запуска движения проехало 5,5 миллиона транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе «Упрдор Тамань».

Основную часть потока составляет легковой транспорт. Доля тех, кто приехал в Крым и убыл на материк, приблизительно одинакова.

Кроме легковых авто, за год после окончания строительства трассы с Крымского моста и обратно по ней проехало больше 800 тысяч грузовиков и больше 50 тысяч пассажирских автобусов. Больше всего транспорта проехало по «Тавриде» в июле текущего года - больше 820 тысяч единиц.

Напомним, трассу «Таврида» начали строить в мае 2017 года. Ее общая протяженность - 250,7 километра. Всего построено 19 транспортных развязок и 30 наземных пешеходных переходов. Строительство разделили на семь этапов. Шесть из них велись в пределах Крыма и один в Севастополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50