Как в Симферополе проходит военно-технический форум «Армия-2021»

В день открытия форума военные машины выстроены в ряд. Фото: Крымская газета

Вчера в Симферополе стартовал военно-технический форум «Армия-2021», который проработает еще три дня.

Как пишет Крымская газета, на мероприятии представлено около 30 единиц техники. Среди них несколько бронетранспортеров, бронеавтомобиль «Тайфун» и «летающая тэшка» – Т-72Б3. Все машины выстроен в ряд, с ними можно сфотографироваться, залезть в кабину, покрутить руль и узнать много интересного про мощную технику. Зрители знают, что скоро ее покажут в действии, поэтому людей на площадке становится все больше.

Также на территории форума развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.

- Форум понравился своими выставками – от раритетных вещей до новейшего вооружения. Показательные выступления также произвели впечатление: выстрелы танка и гаубиц, приведение стрелковых комплексов в боевую готовность и демонстрация работы разведчиков. Когда видишь все это, становится ясно: мирное население под надежной защитой, – цитирует издание одного из посетителей форума.

Ранее сообщалось, что военно-технический форум «Армия» станет ежегодным мероприятием в Симферополе. Авторитет Вооруженных сил РФ среди молодых людей в регионе возрос.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50